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Риши Сунак побывал на месте ракетного удара РФ по многоэтажке в Киеве

12 января 2024 17:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Риши Сунак побывал на месте ракетного удара РФ по многоэтажке в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на месте ракетного удара в Киеве. Фото: пресс-служба МВД
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично посетил место ракетного удара по многоэтажке в Киеве, который нанесла Россия 2 января. Это он сделал во время своего визита в Украину сегодня, 12 января.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По словам главы МВД, в этом доме жило более 700 человек. В результате ракетной атаки РФ четыре человека погибли. Также 50 человек получили ранения, сотни жителей остались без жилья.

"Вместе с Риши Сунаком и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой поблагодарили спасателей ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия и доставали пострадавших из-под завалов. Также пообщались с жителями, которые потеряли жилье и транспорт, но не теряют уверенности в победе Украины", — добавил Клименко.

Риши Сунак побывал на месте ракетного удара в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на месте ракетного удара в Киеве. Фото: пресс-служба МВД

Поддержка Великобритании для Украины

Чиновник добавил, что Великобритания является для Украины "мощным" партнером и другом.

"Подписанный сегодня двусторонний договор безопасности — результат масштабных усилий Президента Украины и Офиса Главы государства. Это исторический шаг на пути получения гарантий безопасности для Украины", — подчеркнул министр.

Что известно о визите Риши Сунака в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.

Также Зеленский распространил в сети видео встречи с Риши Сунаком. Как известно, он приехал в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины.

МВД
Киев
политики
Риши Сунак
Игорь Клименко
люди
ракетный удар

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