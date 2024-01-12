Риши Сунак побывал на месте ракетного удара РФ по многоэтажке в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично посетил место ракетного удара по многоэтажке в Киеве, который нанесла Россия 2 января. Это он сделал во время своего визита в Украину сегодня, 12 января.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Последствия ракетной атаки врага по многоэтажке
По словам главы МВД, в этом доме жило более 700 человек. В результате ракетной атаки РФ четыре человека погибли. Также 50 человек получили ранения, сотни жителей остались без жилья.
"Вместе с Риши Сунаком и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой поблагодарили спасателей ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия и доставали пострадавших из-под завалов. Также пообщались с жителями, которые потеряли жилье и транспорт, но не теряют уверенности в победе Украины", — добавил Клименко.
Поддержка Великобритании для Украины
Чиновник добавил, что Великобритания является для Украины "мощным" партнером и другом.
"Подписанный сегодня двусторонний договор безопасности — результат масштабных усилий Президента Украины и Офиса Главы государства. Это исторический шаг на пути получения гарантий безопасности для Украины", — подчеркнул министр.
Что известно о визите Риши Сунака в Украину
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.
В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.
Также Зеленский распространил в сети видео встречи с Риши Сунаком. Как известно, он приехал в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины.
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