Різдвяна Фабрика Мрій відкрилася на ВДНГ — відео

Різдвяна Фабрика Мрій. Фото: ВДНГ

У Києві на ВДНГ відкрилася Різдвяна Фабрика Мрій. На святковій локації діти та дорослі можуть побачити процес створення новорічних прикрас та взяти участь у майстер-класах.

Про це в ефірі День.LIVE розповів кореспондент Олександр Саюн.

Реклама

Читайте також:

На ВДНГ запрацювала Різдвяна Фабрика Мрій

На другому павільйоні Виставкового центру ВДНГ у Києві запрацювало зимове містечко та Різдвяна Фабрика Мрій. Відвідувачі можуть на власні очі побачити весь процес створення новорічних прикрас — від видування скляної кульки до нанесення візерунків та "зіркового пилу".

Екскурсію проводить ельфійка Мімі, яка відкриває таємні проходи фабрики та пояснює кожен магічний етап виробництва. Крім того, на локації працює Святий Миколай — гості можуть привітатися з ним, зробити фото та отримати чарівну листівку.

Наприкінці відвідувачі отримують набір для домашнього майстер-класу, щоб створити власну прикрасу.

Вартість квитка — 490 грн, для дітей до 4 років вхід безплатний, передбачені також пільги. Фабрика працюватиме щодня до 11 січня, а програма розпочинається о 16:00.

Раніше редакція Новини.LIVE розповідала, які важливі дати святкуватимуть українці в грудні 2025 року.

А також ми писали, скільки і коли будуть відпочивати українці у святкові дні.