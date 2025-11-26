Рождественская Фабрика Грез открылась на ВДНХ - видео

Рождественская Фабрика Грез открыла двери на ВДНХ в Киеве — видео
В Киеве на ВДНХ открылась Рождественская Фабрика Грез. На праздничной локации дети и взрослые могут увидеть процесс создания новогодних украшений и принять участие в мастер-классах.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал корреспондент Александр Саюн.
На ВДНХ заработала Рождественская Фабрика Грез
На втором павильоне Выставочного центра ВДНХ в Киеве заработал зимний городок и Рождественская Фабрика Грез. Посетители могут воочию увидеть весь процесс создания новогодних украшений — от выдувания стеклянного шарика до нанесения узоров и "звездной пыли".
Экскурсию проводит эльфийка Мими, которая открывает тайные проходы фабрики и объясняет каждый магический этап производства. Кроме того, на локации работает Святой Николай — гости могут поздороваться с ним, сделать фото и получить волшебную открытку.
В конце посетители получают набор для домашнего мастер-класса, чтобы создать собственное украшение.
Стоимость билета — 490 грн, для детей до 4 лет вход бесплатный, предусмотрены также льготы. Фабрика будет работать ежедневно до 11 января, а программа начинается в 16:00.
