Рождественская Фабрика Грез открылась на ВДНХ - видео

Рождественская Фабрика Грез. Фото: ВДНХ

В Киеве на ВДНХ открылась Рождественская Фабрика Грез. На праздничной локации дети и взрослые могут увидеть процесс создания новогодних украшений и принять участие в мастер-классах.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал корреспондент Александр Саюн.

На втором павильоне Выставочного центра ВДНХ в Киеве заработал зимний городок и Рождественская Фабрика Грез. Посетители могут воочию увидеть весь процесс создания новогодних украшений — от выдувания стеклянного шарика до нанесения узоров и "звездной пыли".

Экскурсию проводит эльфийка Мими, которая открывает тайные проходы фабрики и объясняет каждый магический этап производства. Кроме того, на локации работает Святой Николай — гости могут поздороваться с ним, сделать фото и получить волшебную открытку.

В конце посетители получают набор для домашнего мастер-класса, чтобы создать собственное украшение.

Стоимость билета — 490 грн, для детей до 4 лет вход бесплатный, предусмотрены также льготы. Фабрика будет работать ежедневно до 11 января, а программа начинается в 16:00.

