Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Рождественская Фабрика Грез открыла двери на ВДНХ в Киеве — видео

Рождественская Фабрика Грез открыла двери на ВДНХ в Киеве — видео

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 17:26
обновлено: 17:27
Рождественская Фабрика Грез открылась на ВДНХ - видео
Рождественская Фабрика Грез. Фото: ВДНХ

В Киеве на ВДНХ открылась Рождественская Фабрика Грез. На праздничной локации дети и взрослые могут увидеть процесс создания новогодних украшений и принять участие в мастер-классах.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал корреспондент Александр Саюн.

Реклама
Читайте также:

На ВДНХ заработала Рождественская Фабрика Грез

На втором павильоне Выставочного центра ВДНХ в Киеве заработал зимний городок и Рождественская Фабрика Грез. Посетители могут воочию увидеть весь процесс создания новогодних украшений — от выдувания стеклянного шарика до нанесения узоров и "звездной пыли".

Экскурсию проводит эльфийка Мими, которая открывает тайные проходы фабрики и объясняет каждый магический этап производства. Кроме того, на локации работает Святой Николай — гости могут поздороваться с ним, сделать фото и получить волшебную открытку.

В конце посетители получают набор для домашнего мастер-класса, чтобы создать собственное украшение.

Стоимость билета — 490 грн, для детей до 4 лет вход бесплатный, предусмотрены также льготы. Фабрика будет работать ежедневно до 11 января, а программа начинается в 16:00.

Ранее редакция Новини.LIVE рассказывала, какие важные даты будут праздновать украинцы в декабре 2025 года.

А также мы писали, сколько и когда будут отдыхать украинцы в праздничные дни.

Киев праздники ВДНХ Рождество День Святого Николая
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации