Прогноз погоди у Києві на завтра 1 січня

Чоловік на велосипеді у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 1 січня, очікується з мінливою хмарністю. Однак температура повітря несподівано підвищиться до +8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві та області 1 січня

Синоптики зазначають, що вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі +2...-3 °C, вдень +3...+8 °C.

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +5...+7 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра на українців чекає потепління. Однак можливі пориви вітру до 20 м/с.

А у Львові 1 січня вночі буде мороз, однак вдень — тепло. Опадів синоптики не прогнозують.