Прогноз погоды в Киеве на завтра 1 января

Мужчина на велосипеде в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 1 января, ожидается с переменной облачностью. Однако температура воздуха неожиданно повысится до +8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве и области 1 января

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 1 января. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +2...-3 °C, днем +3...+8 °C.

в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.

Напомним, синоптик Наталка Диденко рассказала, что завтра на украинцев ждет потепление. Однако возможны порывы ветра до 20 м/с.

А во Львове 1 января ночью будет мороз, однако днем — тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.