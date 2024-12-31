Прогноз погоды в Киеве на завтра 1 января

Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра
31 декабря 2024 16:07
Мужчина на велосипеде в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 1 января, ожидается с переменной облачностью. Однако температура воздуха неожиданно повысится до +8 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Киеве и области 1 января
Синоптики отмечают, что ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +2...-3 °C, днем +3...+8 °C.
- в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.
Напомним, синоптик Наталка Диденко рассказала, что завтра на украинцев ждет потепление. Однако возможны порывы ветра до 20 м/с.
А во Львове 1 января ночью будет мороз, однако днем — тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.
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