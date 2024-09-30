Прогноз погоди на Київщині 1 жовтня — температура повітря різко знизиться

Різкі перепади температури — синоптики дали прогноз погоди на Київщині завтра
У Києві та області у вівторок, 1 жовтня, очікується мінлива хмарність. Втім, опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме +22 °С у денну пору доби.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Київській області 1 жовтня
У столиці та області очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9...+14 °С, вдень +17...+22 °С;
- у Києві вночі +10...+12 °С, вдень +18...+20 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У Києві та області 1-3 жовтня (крім Тетерева і Чорнобиля) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Це можливе при наявності джерел займання, а саме відкритого вогню.
Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.
Раніше ми писали, що упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.
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