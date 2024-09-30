Прогноз погоды в Киевской области 1 октября — температура воздуха резко снизится

Густой туман. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве и области во вторник, 1 октября, ожидается переменная облачность. Впрочем, осадков не предполагается. Температура воздуха будет достигать +22 °С в дневное время суток.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В столице и области ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 °С, днем +17...+22 °С;

в Киеве ночью +10...+12 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот

Предупреждение о пожарной опасности

В Киеве и области 1-3 октября (за исключением Тетерева и Чернобыля) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Это возможно при наличии источников возгорания, а именно открытого огня.

Пожарная угроза в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Ранее мы писали, что в течение всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.