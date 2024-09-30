Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра arrow

Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

30 сентября 2024 21:39
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киевской области 1 октября — температура воздуха резко снизится
Густой туман. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области во вторник, 1 октября, ожидается переменная облачность. Впрочем, осадков не предполагается. Температура воздуха будет достигать +22 °С в дневное время суток.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киевской области 1 октября

В столице и области ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+14 °С, днем +17...+22 °С;
  • в Киеве ночью +10...+12 °С, днем +18...+20 °С.
погода в Украине 30 октября
Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот 

Предупреждение о пожарной опасности

В Киеве и области 1-3 октября (за исключением Тетерева и Чернобыля) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Это возможно при наличии источников возгорания, а именно открытого огня.

пожарная опасность
Пожарная угроза в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Ранее мы писали, что в течение всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

21:30 Отключения света в Одессе во вторник 1 октября — какие прогнозы

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

21:30 Отключения света в Одессе во вторник 1 октября — какие прогнозы

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК