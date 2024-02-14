Ціни на продукти - скільки коштує гречка, яйця і картопля

Ціни на продукти в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти завжди непокоять людей, бо це та стаття витрат, від якої неможливо відмовитися. Та кожен обирає, скільки для нього має коштувати картопля, помідори, яйця, хліб тощо. І відштовхуючись від гаманця, людина обирає магазин.

Журналістка Новини.LIVE відвідала найдорожчий і найдешевший супермаркети в одному з районів Києва, аби порівняти ціни на базовий набір продуктів. Що почім в АТБ та Good Wine — в матеріалі.

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Ціни на картоплю в обох супермаркетах майже не відрізняються. В Good Wine за кілограм української бульби просять 35 грн, в АТБ — 21,89 грн. Різниця в тому, що в першому магазині вона вимита і відібрана за розміром, а в іншому брудна, різного розміру та форми, трапляються змішані сорти в одному кошику.

Ціна на картоплю в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на картоплю в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не дуже різняться ціни й на варений буряк. Він в обох магазинах має однакове стерилізоване упакування, яке зберігає його свіжість у вареному вигляді. В Good Wine паковання коштує 69 грн, в АТБ — 42,20 грн.

Ціна на варений буряк в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на буряк в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А от помідори у порівнянні шокують. В АТБ коктейльні томати коштують 11,39 за 100 г, отже 113,9 за кг. Українські коктейльні томати в Good Wine вартують 299 грн, а привезені з Нідерландів — 1399 грн.

Ціна на томати в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на помідори в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на томати в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Бакалійні товари

Гречка давно вважається політичним продуктом, адже саме на її ціні часто спекулюють і створюють штучний дефіцит. Та в обох магазинах ціни на неї важко назвати шоковими. В АТБ — 22,60 грн, в Good Wine — 72 грн.

Ціна на гречку в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціна на гречку в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Макарони відрізняються в ціні, але в Good Wine продають лише вищого сорту, ціни стартують від 145 грн за пачку. В АТБ макарони з твердих сортів пшениці можна купити від 49 грн за пачку.

Ціна на макаронні вироби в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на макаронні вироби в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А от щодо соняшникової олії, то в Good Wine є лише один вид і вартує за пів літра 125 грн, в АТБ вибір ширший і коштує півлітрова пляшка від 42, 90 грн.

Ціна на соняшникову олію в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Ціна на соняшникову олію в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйця в АТБ можна знайти за 51,40 за десяток, а от в Good Wine яйця з поміткою органіки стартують від 125 грн.

Ціна на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціна на яйця в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Різні ціни й на хліб. Якщо взяти тостовий, то в АТБ нарізний стандартний хліб коштує від 25,70 грн, а в Good Wine від 119 і вище, залежно від кількості.

Ціна на тостовий хліб в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціна на тостовий хліб в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що ми порівняли ціни на продукти різних торговельних марок, адже в цих магазинах не знайти однакового товару. Продукти в Good Wine зазвичай імпортні, з позначками органіки. В АТБ більшість продуктів українські.

Що помітно, в Good Wine взагалі не використовують цінники з копійками, що дуже зручно. В супермаркеті АТБ майже всюди на цінниках присутні копійки. Зазвичай це пов'язують з маркетинговим ходом, адже підсвідомість людини не заокруглює і ми сприймаємо ціну без цифр після коми.

Нагадаємо, Національний банк фіксує, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.

Як ми писали раніше, в українських магазинах наприкінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.