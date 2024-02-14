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Різниця в тисячі — порівняння цін на продукти у двох популярних супермаркетах

14 лютого 2024 20:43
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на продукти - скільки коштує гречка, яйця і картопля
Ціни на продукти в магазині. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Ціни на продукти завжди непокоять людей, бо це та стаття витрат, від якої неможливо відмовитися. Та кожен обирає, скільки для нього має коштувати картопля, помідори, яйця, хліб тощо. І відштовхуючись від гаманця, людина обирає магазин. 

Журналістка Новини.LIVE відвідала найдорожчий і найдешевший супермаркети в одному з районів Києва, аби порівняти ціни на базовий набір продуктів. Що почім в АТБ та Good Wine — в матеріалі. 

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Ціни на овочі 

Ціни на картоплю в обох супермаркетах майже не відрізняються. В Good Wine за кілограм української бульби просять 35 грн, в АТБ — 21,89 грн. Різниця в тому, що в першому магазині вона вимита і відібрана за розміром, а в іншому брудна, різного розміру та форми, трапляються змішані сорти в одному кошику. 

Картофель
Ціна на картоплю в  Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Картофель
Ціна на картоплю в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не дуже різняться ціни й на варений буряк. Він в обох магазинах має однакове стерилізоване упакування, яке зберігає його свіжість у вареному вигляді. В Good Wine паковання коштує 69 грн, в АТБ — 42,20 грн. 

Свекла
Ціна на варений буряк в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Свекла
 Ціна на буряк в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А от помідори у порівнянні шокують. В АТБ коктейльні томати коштують 11,39 за 100 г, отже 113,9 за кг. Українські коктейльні томати в Good Wine вартують 299 грн, а привезені з Нідерландів — 1399 грн. 

Помедоры
Ціна на томати в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Помидоры
Ціна на помідори в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Помедоры
Ціна на томати в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Бакалійні товари 

Гречка давно вважається політичним продуктом, адже саме на її ціні часто спекулюють і створюють штучний дефіцит. Та в обох магазинах ціни на неї важко назвати шоковими. В АТБ — 22,60 грн, в Good Wine — 72 грн. 

Гречка
Ціна на гречку в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Гречка
Ціна на гречку в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Макарони відрізняються в ціні, але в Good Wine продають лише вищого сорту, ціни стартують від 145 грн за пачку. В АТБ макарони з твердих сортів пшениці можна купити від 49 грн за пачку. 

Макароны
Ціна на макаронні вироби в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Макароны
 Ціна на макаронні вироби в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А от щодо соняшникової олії, то в Good Wine є лише один вид і вартує за пів літра 125 грн, в АТБ вибір ширший і коштує півлітрова пляшка від 42, 90 грн. 

Подсолнечное масло
Ціна на соняшникову олію в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Подсолнечное масло
 Ціна на соняшникову олію в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйця в АТБ можна знайти за 51,40 за десяток, а от в Good Wine яйця з поміткою органіки стартують від 125 грн. 

Яйца
Ціна на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Яйца
Ціна на яйця в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Різні ціни й на хліб. Якщо взяти тостовий, то в АТБ нарізний стандартний хліб  коштує від 25,70 грн, а в Good Wine від 119 і вище, залежно від кількості. 

Хлеб
Ціна на тостовий хліб в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Хлеб
Ціна на тостовий хліб в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що ми порівняли ціни на продукти різних торговельних марок, адже в цих магазинах не знайти однакового товару. Продукти в Good Wine зазвичай імпортні, з позначками органіки. В АТБ більшість продуктів українські. 

Що помітно, в Good Wine взагалі не використовують цінники  з копійками, що дуже зручно. В супермаркеті АТБ майже всюди на цінниках присутні копійки. Зазвичай це пов'язують з маркетинговим ходом, адже підсвідомість людини не заокруглює і ми сприймаємо ціну без цифр після коми.

Нагадаємо, Національний банк фіксує, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.

Як ми писали раніше, в українських магазинах наприкінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.

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АТБ
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ціны на продукты

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