Ціни на продукти - скільки коштує гречка, яйця і картопля

Різниця в тисячі — порівняння цін на продукти у двох популярних супермаркетах
Ціни на продукти завжди непокоять людей, бо це та стаття витрат, від якої неможливо відмовитися. Та кожен обирає, скільки для нього має коштувати картопля, помідори, яйця, хліб тощо. І відштовхуючись від гаманця, людина обирає магазин.
Журналістка Новини.LIVE відвідала найдорожчий і найдешевший супермаркети в одному з районів Києва, аби порівняти ціни на базовий набір продуктів. Що почім в АТБ та Good Wine — в матеріалі.
Ціни на овочі
Ціни на картоплю в обох супермаркетах майже не відрізняються. В Good Wine за кілограм української бульби просять 35 грн, в АТБ — 21,89 грн. Різниця в тому, що в першому магазині вона вимита і відібрана за розміром, а в іншому брудна, різного розміру та форми, трапляються змішані сорти в одному кошику.
Не дуже різняться ціни й на варений буряк. Він в обох магазинах має однакове стерилізоване упакування, яке зберігає його свіжість у вареному вигляді. В Good Wine паковання коштує 69 грн, в АТБ — 42,20 грн.
А от помідори у порівнянні шокують. В АТБ коктейльні томати коштують 11,39 за 100 г, отже 113,9 за кг. Українські коктейльні томати в Good Wine вартують 299 грн, а привезені з Нідерландів — 1399 грн.
Бакалійні товари
Гречка давно вважається політичним продуктом, адже саме на її ціні часто спекулюють і створюють штучний дефіцит. Та в обох магазинах ціни на неї важко назвати шоковими. В АТБ — 22,60 грн, в Good Wine — 72 грн.
Макарони відрізняються в ціні, але в Good Wine продають лише вищого сорту, ціни стартують від 145 грн за пачку. В АТБ макарони з твердих сортів пшениці можна купити від 49 грн за пачку.
А от щодо соняшникової олії, то в Good Wine є лише один вид і вартує за пів літра 125 грн, в АТБ вибір ширший і коштує півлітрова пляшка від 42, 90 грн.
Яйця в АТБ можна знайти за 51,40 за десяток, а от в Good Wine яйця з поміткою органіки стартують від 125 грн.
Різні ціни й на хліб. Якщо взяти тостовий, то в АТБ нарізний стандартний хліб коштує від 25,70 грн, а в Good Wine від 119 і вище, залежно від кількості.
Варто зазначити, що ми порівняли ціни на продукти різних торговельних марок, адже в цих магазинах не знайти однакового товару. Продукти в Good Wine зазвичай імпортні, з позначками органіки. В АТБ більшість продуктів українські.
Що помітно, в Good Wine взагалі не використовують цінники з копійками, що дуже зручно. В супермаркеті АТБ майже всюди на цінниках присутні копійки. Зазвичай це пов'язують з маркетинговим ходом, адже підсвідомість людини не заокруглює і ми сприймаємо ціну без цифр після коми.
Нагадаємо, Національний банк фіксує, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.
Як ми писали раніше, в українських магазинах наприкінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.
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