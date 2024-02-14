Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Разница в тысячи — сравнение цен на продукты в двух популярных супермаркетах arrow

Разница в тысячи — сравнение цен на продукты в двух популярных супермаркетах

14 февраля 2024 20:43
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на продукты – сколько стоит гречка, яйца и картофель
Цены на товары в магазине. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Цены на продукты всегда беспокоят людей, потому что это статья расходов, от которой невозможно отказаться. Но каждый выбирает, сколько для него должен стоить картофель, помидоры, яйца, хлеб и т.д. И отталкиваясь от кошелька, человек выбирает магазин.

Журналистка Новини.LIVE посетила самый дорогой и самый дешевый супермаркеты в одном из районов Киева, чтобы сравнить цены на базовый набор продуктов. Что почём в АТБ и Good Wine — в материале.

Читайте также:

Цены на овощи

Цены на картофель в обоих супермаркетах почти не отличаются. В Good Wine за килограмм украинского картофеля просят 35 грн, в АТБ — 21,89 грн. Разница в том, что в первом магазине она вымыта и отобрана по размеру, а в другом грязная, разного размера и формы, встречаются смешанные сорта в одной корзине.

Картофель
Цена на картофель в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Картофель
Цена на картофель в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не очень отличаются цены и на вареную свеклу. Она в обоих магазинах имеет одинаковую стерилизованную упаковку, которая сохраняет ее свежесть в вареном виде. В Good Wine упаковка стоит 69 грн, в АТБ — 42,20 грн.

Буряк
Цена на вареную свеклу в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Буряк
Цена на свеклу в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А вот помидоры в сравнении шокируют. В АТБ коктейльные томаты стоят 11,39 грн за 100 г, а значит 113,9 грн за кг. Украинские коктейльные томаты в Good Wine стоят 299 грн, а привезенные из Нидерландов — 1399 грн.

Помедоры
Цена на томаты в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Помидоры
Цена на помидоры в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Помедоры
Цена на томаты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Бакалейные товары

Гречка давно считается политическим продуктом, ведь именно на ее цене часто спекулируют и создают искусственный дефицит. Но в обоих магазинах цены на нее сложно назвать шокирующими. В АТБ — 22,60 грн, в Good Wine — 72 грн.

Гречка
Цена на гречку в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Гречка
Цена на гречку в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Макароны отличаются в цене, но в Good Wine продают только высший сорт, цены стартуют от 145 грн за пачку. В АТБ макароны из твердых сортов пшеницы можно купить от 49 грн за пачку.

Макароны
Цена на макаронные изделия в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Макароны
Цена на макаронные изделия в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А вот относительно подсолнечного масла, то в Good Wine есть только один вид и стоит за пол литра 125 грн, в АТБ выбор шире и стоит пол-литровая бутылка от 42,90 грн.

Подсолнечное масло
Цена на подсолнечное масло в Good Wine. Фото: Новини.LIVE
Подсолнечное масло
Цена на подсолнечное масло в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйца в АТБ можно найти за 51,40 за десяток, а вот в Good Wine яйца с пометкой органики стартуют от 125 грн.

Яйца
Цена на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Яйца
Цена на яйца в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Разные цены и на хлеб. Если взять тостовый, то в АТБ нарезной стандартный хлеб стоит от 25,70 грн, а в Good Wine — от 119 и выше, в зависимости от количества.

Хлеб
Цена на тостовый хлеб в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Хлеб
Цена на тостовый хлеб в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Следует указать, что мы сравнили цены на продукты разных торговых марок, ведь в этих магазинах не найти одинакового товара. Продукты в Good Wine обычно импортные, с пометками органики. В АТБ в большинстве случаев продукты украинские.

Что заметно, в Good Wine вообще не используют ценники с копейками, что очень удобно. В супермаркете АТБ почти всюду на ценниках присутствуют копейки. Обычно это связывают с маркетинговым ходом, ведь подсознание человека не округляет, и мы воспринимаем цену без цифр после запятой.

Напомним, Национальный банк фиксирует, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.

Как мы писали ранее, в украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. Через месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.

цены на хлеб
еда
деньги
АТБ
супермаркет
цены на продукты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме