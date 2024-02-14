Цены на продукты – сколько стоит гречка, яйца и картофель

Цены на товары в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты всегда беспокоят людей, потому что это статья расходов, от которой невозможно отказаться. Но каждый выбирает, сколько для него должен стоить картофель, помидоры, яйца, хлеб и т.д. И отталкиваясь от кошелька, человек выбирает магазин.

Журналистка Новини.LIVE посетила самый дорогой и самый дешевый супермаркеты в одном из районов Киева, чтобы сравнить цены на базовый набор продуктов. Что почём в АТБ и Good Wine — в материале.

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Цены на картофель в обоих супермаркетах почти не отличаются. В Good Wine за килограмм украинского картофеля просят 35 грн, в АТБ — 21,89 грн. Разница в том, что в первом магазине она вымыта и отобрана по размеру, а в другом грязная, разного размера и формы, встречаются смешанные сорта в одной корзине.

Цена на картофель в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на картофель в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не очень отличаются цены и на вареную свеклу. Она в обоих магазинах имеет одинаковую стерилизованную упаковку, которая сохраняет ее свежесть в вареном виде. В Good Wine упаковка стоит 69 грн, в АТБ — 42,20 грн.

Цена на вареную свеклу в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на свеклу в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А вот помидоры в сравнении шокируют. В АТБ коктейльные томаты стоят 11,39 грн за 100 г, а значит 113,9 грн за кг. Украинские коктейльные томаты в Good Wine стоят 299 грн, а привезенные из Нидерландов — 1399 грн.

Цена на томаты в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на помидоры в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на томаты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Бакалейные товары

Гречка давно считается политическим продуктом, ведь именно на ее цене часто спекулируют и создают искусственный дефицит. Но в обоих магазинах цены на нее сложно назвать шокирующими. В АТБ — 22,60 грн, в Good Wine — 72 грн.

Цена на гречку в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цена на гречку в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Макароны отличаются в цене, но в Good Wine продают только высший сорт, цены стартуют от 145 грн за пачку. В АТБ макароны из твердых сортов пшеницы можно купить от 49 грн за пачку.

Цена на макаронные изделия в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на макаронные изделия в АТБ. Фото: Новини.LIVE

А вот относительно подсолнечного масла, то в Good Wine есть только один вид и стоит за пол литра 125 грн, в АТБ выбор шире и стоит пол-литровая бутылка от 42,90 грн.

Цена на подсолнечное масло в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Цена на подсолнечное масло в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйца в АТБ можно найти за 51,40 за десяток, а вот в Good Wine яйца с пометкой органики стартуют от 125 грн.

Цена на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цена на яйца в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Разные цены и на хлеб. Если взять тостовый, то в АТБ нарезной стандартный хлеб стоит от 25,70 грн, а в Good Wine — от 119 и выше, в зависимости от количества.

Цена на тостовый хлеб в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цена на тостовый хлеб в Good Wine. Фото: Новини.LIVE

Следует указать, что мы сравнили цены на продукты разных торговых марок, ведь в этих магазинах не найти одинакового товара. Продукты в Good Wine обычно импортные, с пометками органики. В АТБ в большинстве случаев продукты украинские.

Что заметно, в Good Wine вообще не используют ценники с копейками, что очень удобно. В супермаркете АТБ почти всюду на ценниках присутствуют копейки. Обычно это связывают с маркетинговым ходом, ведь подсознание человека не округляет, и мы воспринимаем цену без цифр после запятой.

Напомним, Национальный банк фиксирует, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.

Как мы писали ранее, в украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. Через месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.