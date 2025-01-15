Ухилення від мобілізації — чергову схему викрили на Київщині

Робили непридатними — на Київщині викрили схему для ухилянтів
На Київщині викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Чоловіків призовного віку визнавали непридатними до військової служби. Допомагали їм у цьому ексголова ВЛК разом зі спільницею.
Про це повідомляє поліція Київської області в середу, 15 січня.
Викрили схему для ухилянтів на Київщині
Як зазначають у поліції, організатор схеми видавав ухилянтам фіктивні медичні висновки. Його спільниця, держвиконавець, передавала кошти та документи. Після отримання фіктивних довідок про непридатність до служби чоловіків знімали з військового обліку.
"За зазначеною схемою визнали непридатними п'ятьох осіб, проте ці висновки вже скасовані Центральною ВЛК ЗСУ", — повідомили в поліції.
У підозрюваних провели обшуки. Вилучили бланки різних документів, мобільні телефони та набої до стрілецької зброї. Обом фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіків, які намагались втекти за кордон. Аби переплисти лиман та потрапити в Придністров'я, використовували гумовий човен.
Прикордонники Молдови викрили схему для українських ухилянтів, яка діяла понад рік. Вартість своїх послуг організатори оцінювали від 3 тис. до 5 тис. доларів.
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