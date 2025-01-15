Уклонение от мобилизации — очередную схему разоблачили на Киевщине

Делали непригодными — на Киевщине выкрыли схему для уклонистов
На Киевщине разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Мужчин призывного возраста признавали непригодными к военной службе. Помогали им в этом экс-глава ВВК вместе с сообщницей.
Об этом сообщает полиция Киевской области в среду, 15 января.
Разоблачили схему для уклонистов на Киевщине
Как отмечают в полиции, организатор схемы выдавал уклонистам фиктивные медицинские заключения. Его сообщница, госисполнитель, передавала средства и документы. После получения фиктивных справок о непригодности к службе мужчин снимали с воинского учета.
"По указанной схеме признали непригодными пять человек, однако эти заключения уже отменены Центральной ВВК ВСУ", — сообщили в полиции.
У подозреваемых провели обыски. Изъяли бланки различных документов, мобильные телефоны и патроны к стрелковому оружию. Обоим фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области задержали мужчин, которые пытались бежать за границу. Чтобы переплыть лиман и попасть в Приднестровье, использовали резиновую лодку.
Пограничники Молдовы разоблачили схему для украинских уклонистов, которая действовала более года. Стоимость своих услуг организаторы оценивали от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!