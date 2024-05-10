Міністр юстиції вважає, що потрібно мобілізувати до 20 тисяч в’язнів

Робив ухилянтів волонтерами за 12 тис. доларів — у Києві затримали керівника благодійного фонду
Київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тисяч доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон. Він пропонував виїхати за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 10 травня.
За якою схемою працював чоловік
60-річний чоловік, який являється керівником благодійного фонду у Чернівецькій області, запропонував військовозобов'язаному допомогу у переході держкордону поза пунктами митного пропуску.
"Чернівчанин запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому уникнути мобілізації, виїхавши за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. Для цього ділок планував підготувати необхідний пакет документів, на підставі яких чоловіка було б внесено до системи "Шлях", — розповіли в поліції.
За свої послуги він вимагав 12 тисяч доларів. Та чоловіка викрили, і тепер за вчинене підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який "нагородив" себе статусом вдівця, аби виїхати за кордон. Чоловік зібрався втікати в Угорщину зі своєю 16-річною донькою.
Раніше ми писали, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.
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