Міністр юстиції вважає, що потрібно мобілізувати до 20 тисяч в’язнів

Затриманий керівник благодійного фонду, який допомагав ухилянтам. Фото: Поліція Києва

Київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тисяч доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон. Він пропонував виїхати за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 10 травня.

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60-річний чоловік, який являється керівником благодійного фонду у Чернівецькій області, запропонував військовозобов'язаному допомогу у переході держкордону поза пунктами митного пропуску.

Речі, які знайшли поліцейські під час обшуку у фігуранта. Фото: Національна поліція

"Чернівчанин запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому уникнути мобілізації, виїхавши за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. Для цього ділок планував підготувати необхідний пакет документів, на підставі яких чоловіка було б внесено до системи "Шлях", — розповіли в поліції.

За свої послуги він вимагав 12 тисяч доларів. Та чоловіка викрили, і тепер за вчинене підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який "нагородив" себе статусом вдівця, аби виїхати за кордон. Чоловік зібрався втікати в Угорщину зі своєю 16-річною донькою.

Раніше ми писали, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.