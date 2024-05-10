Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Робив ухилянтів волонтерами за 12 тис. доларів — у Києві затримали керівника благодійного фонду arrow

Робив ухилянтів волонтерами за 12 тис. доларів — у Києві затримали керівника благодійного фонду

10 травня 2024 17:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Міністр юстиції вважає, що потрібно мобілізувати до 20 тисяч в’язнів
Затриманий керівник благодійного фонду, який допомагав ухилянтам. Фото: Поліція Києва
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тисяч доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон. Він пропонував виїхати за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

За якою схемою працював чоловік

60-річний чоловік, який являється керівником благодійного фонду у Чернівецькій області, запропонував військовозобов'язаному допомогу у переході держкордону поза пунктами митного пропуску. 

столичні поліцейські затримали керівника благодійного фонду, який за 12 тисяч доларів організував для ухилянта незаконний перетин держкордону
Речі, які знайшли поліцейські під час обшуку у фігуранта. Фото: Національна поліція

"Чернівчанин запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому уникнути мобілізації, виїхавши за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. Для цього ділок планував підготувати необхідний пакет документів, на підставі яких чоловіка було б внесено до системи "Шлях", — розповіли в поліції.

За свої послуги він вимагав 12 тисяч доларів. Та чоловіка викрили, і тепер за вчинене підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який "нагородив" себе статусом вдівця, аби виїхати за кордон. Чоловік зібрався втікати в Угорщину зі своєю 16-річною донькою.

Раніше ми писали, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

кордон
правосуддя
поліція
Чернівецька область
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина