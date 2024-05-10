Министр юстиции считает, что нужно мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Задержан руководитель благотворительного фонда, помогавший уклоняющимся. Фото: Национальная полиция в Киеве

Киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тысяч долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу. Он предлагал выехать за границу в качестве водителя, который должен был привезти волонтерскую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве в пятницу, 10 мая.

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60-летний мужчина, являющийся руководителем благотворительного фонда в Черновицкой области, предложил военнообязанному помощь в переходе госграницы вне пунктов таможенного пропуска.

Нашедшие полицейские во время обыска у фигуранта. Фото: Национальная полиция

"Черновчанин предложил своему военнообязанному знакомому избежать мобилизации, выехав за границу в качестве водителя, который должен был привезти волонтерскую помощь. Для этого делец планировал подготовить необходимый пакет документов, на основании которых мужчина был бы внесен в систему "Путь"" , - рассказали в полиции.

За свои услуги он потребовал 12 тысяч долларов. Но мужчину разоблачили и теперь за совершенное подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который "наградил" себя статусом вдовца, чтобы уехать за границу. Мужчина собрался убегать в Венгрию со своей 16-летней дочерью.

Ранее мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклонист хотел попасть в Румынию.