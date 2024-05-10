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Делал уклонистов волонтерами за 12 тыс. долларов — в Киеве задержали руководителя БФ

10 мая 2024 17:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Министр юстиции считает, что нужно мобилизовать до 20 тысяч заключенных
Задержан руководитель благотворительного фонда, помогавший уклоняющимся. Фото: Национальная полиция в Киеве
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тысяч долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу. Он предлагал выехать за границу в качестве водителя, который должен был привезти волонтерскую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве в пятницу, 10 мая.

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60-летний мужчина, являющийся руководителем благотворительного фонда в Черновицкой области, предложил военнообязанному помощь в переходе госграницы вне пунктов таможенного пропуска.

столичные полицейские задержали руководителя благотворительного фонда, который за 12 тысяч долларов организовал для уклоняющегося незаконное пересечение госграницы
Нашедшие полицейские во время обыска у фигуранта. Фото: Национальная полиция

"Черновчанин предложил своему военнообязанному знакомому избежать мобилизации, выехав за границу в качестве водителя, который должен был привезти волонтерскую помощь. Для этого делец планировал подготовить необходимый пакет документов, на основании которых мужчина был бы внесен в систему "Путь"" , - рассказали в полиции.

За свои услуги он потребовал 12 тысяч долларов. Но мужчину разоблачили и теперь за   совершенное подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который "наградил" себя статусом вдовца, чтобы уехать за границу. Мужчина собрался убегать в Венгрию со своей 16-летней дочерью.

Ранее мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклонист хотел попасть в Румынию.

граница
правосудие
полиция
Черновицкая область
мобилизация
военнообязанные
уклонисты

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