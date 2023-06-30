Робота без досвіду: де можна влаштуватись у Києві

Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google

Зараз з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну ринок праці почав поступово відновлюватися. В країні на ринку можна знайти роботи, навіть без належного досвіду.

Оглядачі видання РБК вивчили, де можна знайти роботу у Києві.

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Робота у Києві без досвіду роботи

Оглядачі пишуть, що зараз на ринку праці можна знайти роботу без досвіду. І при цьому претендувати на пристойну заробітну плату.

Сфера продажів

Найчастіше у Києві пропонують працювати у сферах продажу. Наприклад, менеджерам з продажу. Їм пропонують заробітну плату від 15 до 35 тисяч гривень.

Транспорт

У Києві водію таксі готові платити 25 до 45 тисяч гривень, однак більшість роботодавців вимагають наявність власного авто.

Також експедитори можуть отримувати заробітню плату в розмірі від 40 до 50 тисяч гривень.

Обслуговування

У сфері обслуговування вакансії завжди є. Наприклад, адміністратору готелю готові платити від 20 до 30 тисяч гривень.

Також від 25 до 35 тисяч можуть отримувати кур'єри.

Будівництво

Різнороби можуть отримати зарплату в розмірі від 20 до 45 тисяч гривень.

Також будівельникам-початківцям готові платити від 15-до 45 тисяч гривень.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, в Україні середня зарплата поточного року перебуватиме на рівні 18, 2 тис. гривень ($494). Через інфляцію у 28,4% середня зарплатня зросте лише на 1,4%. Проте реальний рівень середньої зарплати коливається від 15 тис. до 18,3 тис. гривень.