Робота без досвіду: де можна влаштуватись у Києві
Зараз з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну ринок праці почав поступово відновлюватися. В країні на ринку можна знайти роботи, навіть без належного досвіду.
Оглядачі видання РБК вивчили, де можна знайти роботу у Києві.
Робота у Києві без досвіду роботи
Оглядачі пишуть, що зараз на ринку праці можна знайти роботу без досвіду. І при цьому претендувати на пристойну заробітну плату.
Сфера продажів
Найчастіше у Києві пропонують працювати у сферах продажу. Наприклад, менеджерам з продажу. Їм пропонують заробітну плату від 15 до 35 тисяч гривень.
Транспорт
У Києві водію таксі готові платити 25 до 45 тисяч гривень, однак більшість роботодавців вимагають наявність власного авто.
Також експедитори можуть отримувати заробітню плату в розмірі від 40 до 50 тисяч гривень.
Обслуговування
У сфері обслуговування вакансії завжди є. Наприклад, адміністратору готелю готові платити від 20 до 30 тисяч гривень.
Також від 25 до 35 тисяч можуть отримувати кур'єри.
Будівництво
Різнороби можуть отримати зарплату в розмірі від 20 до 45 тисяч гривень.
Також будівельникам-початківцям готові платити від 15-до 45 тисяч гривень.
Нагадаємо, за прогнозом уряду, в Україні середня зарплата поточного року перебуватиме на рівні 18, 2 тис. гривень ($494). Через інфляцію у 28,4% середня зарплатня зросте лише на 1,4%. Проте реальний рівень середньої зарплати коливається від 15 тис. до 18,3 тис. гривень.