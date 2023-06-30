Работа без опыта: где можно устроиться в Киеве

Девушка пришла на собеседование. Фото: Google

Сейчас с начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок труда начал постепенно восстанавливаться. В стране на рынке можно найти работу, даже без должного опыта.

Обозреватели издания РБК изучили, где можно найти работу в Киеве.

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Работа в Киеве без опыта работы

Обозреватели пишут, что сейчас на рынке труда можно найти работу без опыта. И при этом претендовать на приличную заработную плату.

Сфера продаж

Чаще всего в Киеве предлагают работать в сфере продаж. К примеру, менеджерам по продажам. Им предлагают заработную плату от 15 до 35 тысяч гривен.

Транспорт

В Киеве водителю такси готовы платить 25 до 45 тысяч гривен, однако большинство работодателей требуют наличие собственного авто.

Также экспедиторы могут получать заработную плату от 40 до 50 тысяч гривен.

Обслуживание

В сфере обслуживания вакансии всегда есть. К примеру, администратору гостиницы готовы платить от 20 до 30 тысяч гривен.

Также от 25 до 35 тысяч могут получать курьеры.

Строительство

Разнорабочие могут получить зарплату в размере от 20 до 45 тысяч гривен.

Также начинающим строителям готовы платить от 15- до 45 тысяч гривен.

Напомним, по прогнозу правительства, в Украине средняя зарплата в текущем году будет находиться на уровне 18,2 тыс. гривен ($494). Из-за инфляции в 28,4% средняя зарплата вырастет всего на 1,4%. Тем не менее, реальный уровень средней зарплаты колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. гривен.