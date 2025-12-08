Відео
Головна Київ Робота метро Києва на свята — графік на Різдво та Новий рік

Робота метро Києва на свята — графік на Різдво та Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 08:05
Графік метро в Києві на свята 2025–2026 — як працюватиме транспорт
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Чимало киян цікавляться тим, як працюватиме метро в Києві на Різдво та Новий рік. У Київському метрополітені уже роз'яснили, чи буде працювати підземний транспорт на свята.

Про це повідомляє Telegraf, який подав відповідний запит.

Графік роботи метро в Києві на зимові свята

У метрополітені пояснили, що рух поїздів здійснюється в рамках чинних розкладів — орієнтовно з 05:30 або 06:00 ранку й до 23:00 вечора. Цей режим прив’язаний до вимог воєнного стану, введеного указом президента №64/2022 від 24 лютого 2022 року.

Обмеження, що діють у країні у зв’язку з воєнним станом, застосовуються й у святкові дні, тому на підземці наголошують: будь-які зміни можливі лише за наявності відповідного офіційного рішення, якого наразі немає.

null
Роз'яснення щодо роботи метро в Києві. Фото: Telegraf

Представники метрополітену також зазначили, що інформації щодо подовження роботи на різдвяну ніч з 24 на 25 грудня 2025 року або на новорічну ніч з 31 грудня 2025-го на 1 січня 2026-го до підприємства не надходило. Тож метро продовжуватиме працювати у звичному режимі, без додаткових або нічних рейсів.

Також стало відомо, як працюватиме синя гілка в метро в Києві у грудні. Раніше Новини.LIVE писали про найкрасивіші станції метро у світі

Київ метро метрополітен
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
