Україна
Работа метро Киева на праздники — график на Рождество и Новый год

Работа метро Киева на праздники — график на Рождество и Новый год

Дата публикации 8 декабря 2025 08:05
График метро в Киеве на праздники 2025-2026 — как будет работать транспорт
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие киевляне интересуются тем, как будет работать метро в Киеве на Рождество и Новый год. В Киевском метрополитене уже разъяснили, будет ли работать подземный транспорт на праздники. 

Об этом сообщает Telegraf, который подал соответствующий запрос.

Читайте также:

График работы метро в Киеве на зимние праздники

В метрополитене пояснили, что движение поездов осуществляется в рамках действующих расписаний — ориентировочно с 05:30 или 06:00 утра и до 23:00 вечера. Этот режим привязан к требованиям военного положения, введенного указом президента №64/2022 от 24 февраля 2022 года.

Ограничения, действующие в стране в связи с военным положением, применяются и в праздничные дни, поэтому на подземке подчеркивают: любые изменения возможны только при наличии соответствующего официального решения, которого пока нет.

null
Разъяснения по работе метро в Киеве. Фото: Telegraf

Представители метрополитена также отметили, что информации о продлении работы на рождественскую ночь с 24 на 25 декабря 2025 года или на новогоднюю ночь с 31 декабря 2025-го на 1 января 2026-го на предприятие не поступало. Поэтому метро будет продолжать работать в обычном режиме, без дополнительных или ночных рейсов.

Также стало известно, как будет работать синяя ветка в метро в Киеве в декабре. Ранее Новини.LIVE писали о самых красивых станциях метро в мире.

Киев метро метрополитен
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
