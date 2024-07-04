Прикривалися дітьми — прокуратура розслідує втечу за кордон родичів київських урядовців

Діти сідають в автобус. Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно, стало відомо, що посадовці з київської Служби у справах дітей та сімʼї та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей допомогли втекти за кордон своїх родичів під виглядом супроводу дітей-сиріт. Ювенальна прокуратура за цим фактом ініціювала розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 4 липня.

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Прокурори підтвердили надану інформацію від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва сприяли незаконній втечі за кордон кількох осіб, переважно — своїх родичів, під виглядом працівників закладів, які супроводжують дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

Також там додали, що перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за кордоном, не повернувся до України, і покинув дітей, якими зараз опікується німецька сторона.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, раніше уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українські посадовці використали дітей-сиріт та тих, хто лишився без батьківського піклування, для втечі своїх родичів за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Також він повідомляв, що за його даними, понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Росії, і досі там продовжують утримуватись.