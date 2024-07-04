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Родственники киевских чиновников сбежали из Украины с детьми-сиротами — начато расследование

4 июля 2024 11:35
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Илья Рябинин
редактор
Прикрывались детьми — прокуратура расследует побег за границу родственников киевских чиновников
Дети садятся в автобус. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Недавно стало известно, что должностные лица из киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей помогли бежать за границу своих родственников под видом сопровождения детей-сирот. Ювенальная прокуратура по этому факту инициировала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 4 июля.

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Прокуроры подтвердили предоставленную информацию от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева способствовали незаконному бегству за границу нескольких лиц, преимущественно своих родственников, под видом работников заведений, сопровождающих детей-сирот во время эвакуации в Германию.

Также там добавили, что проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за границей, не вернулся в Украину, и покинул детей, о которых сейчас занимается немецкая сторона.

чиновники сбежали из украины
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, ранее уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские чиновники использовали детей-сирот, и оставшихся без родительской опеки для побега своих родственников за границу, чтобы избежать мобилизации.

Также он сообщал, что по его данным, более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию России, и до сих пор там продолжают удерживаться.

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