Ракетний обстріл Київщини 13 грудня

Росія атакує ракетами Київську область
Російські війська атакували ракетами Київську область. У регіоні працює ППО.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Київська область під ракетною атакою
У КОВА закликали мешканців перебувати в укриттях.
"Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.
Тим часом у столичному метро стає дедалі більше людей, які ховаються у підземці на час повітряної тривоги.
Наразі ракети постійно змінюють курс та рухаються в напрямку західних регіонів.
Нагадаємо, потужні вибухи також пролунали в Одесі, а аткожу Харкові.
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