Ракетний обстріл Київщини 13 грудня

Ракета в повітрі. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons

Російські війська атакували ракетами Київську область. У регіоні працює ППО.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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У КОВА закликали мешканців перебувати в укриттях.

"Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення КОВА. Фото: скриншот

Тим часом у столичному метро стає дедалі більше людей, які ховаються у підземці на час повітряної тривоги.

Наразі ракети постійно змінюють курс та рухаються в напрямку західних регіонів.

Повідомлення ПС ЗСУ про рух ракет. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи також пролунали в Одесі, а аткожу Харкові.