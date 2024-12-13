Ракетный обстрел Киевщины 13 декабря

Россия атакует ракетами Киевскую область
Российские войска атаковали ракетами Киевскую область. В регионе работает ПВО.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Киевская область под ракетной атакой
В КОВА призвали жителей находиться в укрытиях.
"Жители Киевщины! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Между тем в столичном метро становится все больше людей, которые прячутся в подземке во время воздушной тревоги.
В настоящее время ракеты постоянно меняют курс и двигаются в направлении западных регионов.
Напомним, мощные взрывы также прогремели в Одессе , а также в Харькове.
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