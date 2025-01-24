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Росія атакувала Бровари — місцеві поділились деталями обстрілу

24 січня 2025 14:28
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Броварів 24 січня — місцеві розповіли про російську атаку
Наслідки російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти п’ятниці, 24 січня, російські війська завдали удару по Броварах Київської області. Вибух був настільки потужним, що затряслися вікна будинків у місті.

Про це повідомили місцеві мешканці у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

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Мешканці Броварів діляться подробицями нічної атаки. Вибухи були настільки потужними, що здригалися будинки, але навіть у таких умовах люди зберігають стійкість і надію на завершення війни.

"Десь близько третьої ночі прокинулася від дуже потужного вибуху. Затряслися вікна і потім побачила вогонь, палав будинок. Але паніки вже немає, і страху немає. Ненависті теж немає. Хочеться, щоб це все закінчилося", — каже місцева.

Обстріл Бровари 24 січня 2025
Пошкоджені будинки після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Ще одна очевидиця розповідає, що її сім'я прокинулася від звуку "Шахеда". Жінка була змушена вивести дітей у коридор.

"Мені здалося наче з неба сонце впало", — зізнався її маленький син.

Обстріл Бровари 24 січня 2025
Цей будинок постраждав найбільше. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що внаслідок російської атаки у Броварах загинуло подружжя — 58-річна Валентина та 59-річний Ігор.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня у Київській області двічі лунала повітряна тривога. Її оголошували через загрозу атаки ударних безпілотників.

Київська область обстріли Бровари війна в Україні безпілотник БпЛА

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