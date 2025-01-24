Обстрел Броваров 24 января — местные рассказали о российской атаке

Россия атаковала Бровары — местные поделились деталями обстрела
В ночь на пятницу, 24 января, российские войска нанесли удар по Броварам Киевской области. Взрыв был настолько мощным, что затряслись окна домов в городе.
Об этом сообщили местные жители в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.
Как Россия атаковала Бровары
Жители Броваров делятся подробностями ночной атаки. Взрывы были настолько мощными, что содрогались дома, но даже в таких условиях люди сохраняют стойкость и надежду на завершение войны.
"Где-то около трех ночи проснулась от очень мощного взрыва. Затряслись окна и потом увидела огонь, пылал дом. Но паники уже нет, и страха нет. Ненависти тоже нет. Хочется, чтобы это все закончилось", — говорит местная.
Еще одна очевидица рассказывает, что ее семья проснулась от звука "Шахеда". Женщина была вынуждена вывести детей в коридор.
"Мне показалось как будто с неба солнце упало", — признался ее маленький сын.
Отметим, что в результате российской атаки в Броварах погибли супруги — 58-летняя Валентина и 59-летний Игорь.
Напомним, в ночь на 24 января в Киевской области дважды звучала воздушная тревога. Ее объявляли из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
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