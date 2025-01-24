Обстрел Броваров 24 января — местные рассказали о российской атаке

Последствия российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

В ночь на пятницу, 24 января, российские войска нанесли удар по Броварам Киевской области. Взрыв был настолько мощным, что затряслись окна домов в городе.

Об этом сообщили местные жители в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Россия атаковала Бровары

Жители Броваров делятся подробностями ночной атаки. Взрывы были настолько мощными, что содрогались дома, но даже в таких условиях люди сохраняют стойкость и надежду на завершение войны.

"Где-то около трех ночи проснулась от очень мощного взрыва. Затряслись окна и потом увидела огонь, пылал дом. Но паники уже нет, и страха нет. Ненависти тоже нет. Хочется, чтобы это все закончилось", — говорит местная.

Поврежденные дома после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Еще одна очевидица рассказывает, что ее семья проснулась от звука "Шахеда". Женщина была вынуждена вывести детей в коридор.

"Мне показалось как будто с неба солнце упало", — признался ее маленький сын.

Этот дом пострадал больше всего. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в результате российской атаки в Броварах погибли супруги — 58-летняя Валентина и 59-летний Игорь.

Напомним, в ночь на 24 января в Киевской области дважды звучала воздушная тревога. Ее объявляли из-за угрозы атаки ударных беспилотников.