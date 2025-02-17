Обстріл Київщини 17 лютого — є постраждалий

Рятувальники гасять пожежу на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 17 лютого атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

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Калашник розповів, що цієї ночі під ударом ворожих дронів опинилися мирні населені пункти. В області працювала протиповітряна оборона, є збиті цілі.

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Київській області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Київській області. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на місці удару. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Київській області.Фото: ДСНС

Зазначається, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, однак є руйнування житлових будинків. Крім того, в Бориспільському районі постраждав 22-річний хлопець. Він отримав травму руки. Усю необхідні медичну допомогу йому надали на місці.

Пошкодження фіксуються у чотирьох районах:

Обухівський район — пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі;

Вишгородський район — унаслідок атаки сталося загоряння приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована;

Фастівський район — загоряння складського приміщення. Пожежа ліквідована;

Бориспільський район — пошкоджено приватний будинок.

За словами очільника ОВА, оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки.

Водночас минулої доби під прицілом ворожих безпілотників опинилося Запоріжжя. Відомо про пошкодження в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках.