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Росія атакувала дронами Київщину — в ОВА розкрили наслідки

17 лютого 2025 09:00
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Київщини 17 лютого — є постраждалий
Рятувальники гасять пожежу на місці удару. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 17 лютого атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

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Удар по Київщині 17 лютого 

Калашник розповів, що цієї ночі під ударом ворожих дронів опинилися мирні населені пункти. В області працювала протиповітряна оборона, є збиті цілі. 

удар по Київській області 17 лютого
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
обстріл Київської області 17 лютого
Наслідки обстрілів у Київській області. Фото: ДСНС
атака на Київську область 17 лютого
Наслідки обстрілів у Київській області. Фото: ДСНС
РФ атакувала Київську область 17 лютого
Рятувальники гасять пожежу на місці удару. Фото: ДСНС
атака на Київщину 17 лютого
Наслідки обстрілів у Київській області.Фото: ДСНС

Зазначається, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, однак є руйнування житлових будинків. Крім того, в Бориспільському районі постраждав 22-річний хлопець. Він отримав травму руки. Усю необхідні медичну допомогу йому надали на місці. 

Пошкодження фіксуються у чотирьох районах:

  • Обухівський район — пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі;
  • Вишгородський район — унаслідок атаки сталося загоряння приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована;
  • Фастівський район — загоряння складського приміщення. Пожежа ліквідована;
  • Бориспільський район — пошкоджено приватний будинок.

За словами очільника ОВА, оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки. 

Водночас минулої доби під прицілом ворожих безпілотників опинилося Запоріжжя. Відомо про пошкодження в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках.

Київська область обстріли дрони війна в Україні руйнування
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