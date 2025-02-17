Обстріл Київщини 17 лютого — є постраждалий

Росія атакувала дронами Київщину — в ОВА розкрили наслідки
Російські війська у ніч проти 17 лютого атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Удар по Київщині 17 лютого
Калашник розповів, що цієї ночі під ударом ворожих дронів опинилися мирні населені пункти. В області працювала протиповітряна оборона, є збиті цілі.
Зазначається, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, однак є руйнування житлових будинків. Крім того, в Бориспільському районі постраждав 22-річний хлопець. Він отримав травму руки. Усю необхідні медичну допомогу йому надали на місці.
Пошкодження фіксуються у чотирьох районах:
- Обухівський район — пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі;
- Вишгородський район — унаслідок атаки сталося загоряння приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована;
- Фастівський район — загоряння складського приміщення. Пожежа ліквідована;
- Бориспільський район — пошкоджено приватний будинок.
За словами очільника ОВА, оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки.
Водночас минулої доби під прицілом ворожих безпілотників опинилося Запоріжжя. Відомо про пошкодження в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках.
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