Обстрел Киевщины 17 февраля — есть пострадавший

Россия атаковала дронами Киевщину — в ОВА раскрыли последствия
Российские войска в ночь на 17 февраля атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Удар по Киевской области 17 февраля
Калашник рассказал, что этой ночью под ударом вражеских дронов оказались мирные населенные пункты. В области работала противовоздушная оборона, есть сбитые цели.
Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако есть разрушения жилых домов. Кроме того, в Бориспольском районе пострадал 22-летний парень. Он получил травму руки. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.
Повреждения фиксируются в четырех районах:
- Обуховский район — повреждены три частных дома и два автомобиля;
- Вышгородский район — в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован;
- Фастовский район — возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован;
- Бориспольский район — поврежден частный дом.
По словам главы ОВА, оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.
Напомним, этой ночью россияне также атаковали дронами Харьков. Разрушения есть в двух районах города, полиция документирует последствия.
В то же время за прошедшие сутки под прицелом вражеских беспилотников оказалось Запорожье. Известно о повреждениях в 15 многоквартирных и шести частных домах.
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