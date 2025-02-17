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Россия атаковала дронами Киевщину — в ОВА раскрыли последствия

17 февраля 2025 09:00
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киевщины 17 февраля — есть пострадавший
Спасатели тушат пожар на месте удара. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 17 февраля атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

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Удар по Киевской области 17 февраля

Калашник рассказал, что этой ночью под ударом вражеских дронов оказались мирные населенные пункты. В области работала противовоздушная оборона, есть сбитые цели.

удар по Київській області 17 лютого
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
обстріл Київської області 17 лютого
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС
атака на Київську область 17 лютого
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС
РФ атакувала Київську область 17 лютого
Спасатели тушат пожар на месте удара. Фото: ГСЧС
атака на Київщину 17 лютого
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС

Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако есть разрушения жилых домов. Кроме того, в Бориспольском районе пострадал 22-летний парень. Он получил травму руки. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.

Повреждения фиксируются в четырех районах:

  • Обуховский район — повреждены три частных дома и два автомобиля;
  • Вышгородский район — в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован;
  • Фастовский район — возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован;
  • Бориспольский район — поврежден частный дом.

По словам главы ОВА, оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали дронами Харьков. Разрушения есть в двух районах города, полиция документирует последствия.

В то же время за прошедшие сутки под прицелом вражеских беспилотников оказалось Запорожье. Известно о повреждениях в 15 многоквартирных и шести частных домах.

Киевская область обстрелы дроны война в Украине разрушения
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