Обстрел Киевщины 17 февраля — есть пострадавший

Спасатели тушат пожар на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 17 февраля атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

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Удар по Киевской области 17 февраля

Калашник рассказал, что этой ночью под ударом вражеских дронов оказались мирные населенные пункты. В области работала противовоздушная оборона, есть сбитые цели.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар на месте удара. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС

Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако есть разрушения жилых домов. Кроме того, в Бориспольском районе пострадал 22-летний парень. Он получил травму руки. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.

Повреждения фиксируются в четырех районах:

Обуховский район — повреждены три частных дома и два автомобиля;

Вышгородский район — в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован;

Фастовский район — возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован;

Бориспольский район — поврежден частный дом.

По словам главы ОВА, оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали дронами Харьков. Разрушения есть в двух районах города, полиция документирует последствия.

В то же время за прошедшие сутки под прицелом вражеских беспилотников оказалось Запорожье. Известно о повреждениях в 15 многоквартирных и шести частных домах.