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Росія атакувала Київ крилатими ракетами — КМВА

8 травня 2024 06:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія атакувала Київ ракетами
Ворожа крилата ракета в небі. Фото ілюстративне: Міноборони РФ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі, 8 травня, Росія атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години.

Про це вранці, 8 травня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). 

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За даними КМВА, російські ракети летіли на Київ з різних боків. Сили ППО України збили всі ворожі цілі. 

"Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу і збережені життя! (Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.) За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Як бачите, ворог нізащо не відмовиться від мети розбомбити Київ. Поки ми його не зупинимо силою! Так як 79-ть років тому зупинили і перемогли нацизм. Тому зараз ми всі маємо бути обʼєднані в одній спільній меті — Перемозі! І кожен з нас щодня, своїми вчинками має наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", — йдеться у повідомленні КМВА. 

О 6:26 у Києві та по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. 

Повітряна тривога у Києві вранці 8 травня
Скриншот з Telegram/КМВА

Нагадаємо, вночі 8 травня про вибухи у Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов. Цієї ж ночі про обстріли Запоріжжя повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Київ
війна
вибух
повітряна тривога

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