Росія атакувала Київ ракетами

Ворожа крилата ракета в небі. Фото ілюстративне: Міноборони РФ

Вночі, 8 травня, Росія атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години.

Про це вранці, 8 травня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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За даними КМВА, російські ракети летіли на Київ з різних боків. Сили ППО України збили всі ворожі цілі.

"Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу і збережені життя! (Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.) За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Як бачите, ворог нізащо не відмовиться від мети розбомбити Київ. Поки ми його не зупинимо силою! Так як 79-ть років тому зупинили і перемогли нацизм. Тому зараз ми всі маємо бути обʼєднані в одній спільній меті — Перемозі! І кожен з нас щодня, своїми вчинками має наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", — йдеться у повідомленні КМВА.

О 6:26 у Києві та по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу.

Скриншот з Telegram/КМВА

Нагадаємо, вночі 8 травня про вибухи у Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов. Цієї ж ночі про обстріли Запоріжжя повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.