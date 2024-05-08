Россия атаковала Киев ракетами

Вражеская крылатая ракета в небе. Фото иллюстративное: Минобороны РФ

Ночью, 8 мая, Россия атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Об этом утром, 8 мая, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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По данным КГВА, российские ракеты летели на Киев с разных сторон. Силы ПВО Украины сбили все вражеские цели.

"Спасибо воинам ПВО за отличную работу и сохраненные жизни! (Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы). По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. Как видите, враг ни за что не откажется от цели разбомбить Киев. Пока мы его не остановим силой! Так как 79 лет назад остановили и победили нацизм", — говорится в сообщении КГВА.

В 6:26 в Киеве и по всей Украине снова объявили воздушную тревогу.

Скриншот с Telegram/КГВА

Напомним, ночью 8 мая о взрывах в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов. Этой же ночью об обстрелах Запорожья сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.