Атака безпілотниками на Київ 11 жовтня — результати роботи ППО

Робота мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Сьогодні, в ніч проти 11 жовтня, українські захисники відбивали повітряну ворожу атаку на столицю.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Атака Росії на Київ 11 жовтня

У КМВА зазначили, що сьогоднішня атака по Києву стала вже п'ятою з початку жовтня. Росія запустила ударні безпілотники з кількох напрямків, а повітряна тривога тривала в столиці більш як три години.

Сили та засоби ППО знищили всі ворожі безпілотники. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає, уточнюються дані.

Попри це, в КМВА попередили мешканців столиці та області про небезпеку.

"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями. Бережіть себе!" — наголосив Сергій Попко.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія у ніч проти 10 жовтня атакувала Україну одразу кількома типами ракет та ударними безпілотниками. В Повітряних силах ЗСУ відповіли, що вдалося знищити та де є влучання.

Тим часом в Міноборони розповіли, скільки нових дронів почали вже використовувати в ЗСУ.