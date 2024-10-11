Атака беспилотниками на Киев 11 октября — результаты работы ПВО

Работа мобильной огневой группы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска еще раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Сегодня, в ночь на 11 октября, украинские защитники отбивали воздушную вражескую атаку на столицу.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Читайте также:

Атака России на Киев 11 октября

В КГВА отметили, что сегодняшняя атака по Киеву стала уже пятой с начала октября. Россия запустила ударные беспилотники по нескольким направлениям, а воздушная тревога продолжалась в столице более трех часов.

Силы и средства ПВО уничтожили все вражеские беспилотники. Пока информации о разрушении или пострадавших нет, уточняются данные.

Несмотря на это, в КГВА предупредили жителей столицы и области об опасности.

"На эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями. Берегите себя!" — подчеркнул Сергей Попко.

Сообщения КМВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия в ночь на 10 октября атаковала Украину сразу несколькими типами ракет и ударными беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ ответили, что удалось уничтожить и где есть попадания.

Между тем в Минобороны рассказали, сколько новых дронов уже начали использовать в ВСУ.