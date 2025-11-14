Обстріл Київщини 14 листопада — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Київщини 14 листопада. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Російські загарбники у ніч проти 14 листопада атакували Київську область. Тривога в регіоні тривала понад пʼять годин.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

Обстріл Київщини 14 листопада

Російські загарбники масовано атакували ракетами і дронами. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей, у тому числі семирічна дитина.

Руйнування внаслідок російського обстрілу Київщини 14 листопада. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наразі у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини. Калашник зауважив, що уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю травмованих немає, їх стан — задовільний.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наслідки російського обстрілу фіксують у пʼятьох районах Київської області:

Бучанський — пошкоджено девʼять приватних будинків;

Білоцерківський — окупанти пошкодили декілька цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень;

Вишгородський — пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі;

Фастівський — пошкоджено приватний будинок;

Обухівський — знищено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

Обстріл Київщини 14 листопада. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Знищений автомобіль. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Калашник зауважив, що разом із місцевою владою та партнерами працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу. За його словами, люди, чиї домівки постраждали, отримають всю необхідну допомогу.

"Дякую нашим рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам за самовіддану роботу. Ворог підло воює проти мирного населення, проти дітей. Атакує вночі, намагаючись зламати нас, посіяти хаос. Але ми вистоїмо, станемо лише сильнішими. Пліч-о-пліч подолаємо всі труднощі. Бо разом ми непереможні", — додав очільник Київської ОВА.

Допис Калашника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 14 листопада.

Також ми показували карту руху російських цілей цієї ночі. Майже всі ракети і дрони летіли в напрямку Києва та області.