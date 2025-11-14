Видео
Україна
Видео

Россия атаковала Киевщину — в ОВА показали фото последствий

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:42
обновлено: 09:42
Обстрел Киевской области 14 ноября — какие последствия российской атаки
Последствия российского обстрела Киевщины 14 ноября. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Российские захватчики в ночь на 14 ноября атаковали Киевскую область. Тревога в регионе продолжалась более пяти часов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Киевской области 14 ноября

Российские захватчики массированно атаковали ракетами и дронами. В результате обстрела ранения получили шесть человек, в том числе семилетний ребенок.

Обстріл Київщини 14 листопада
Разрушения в результате российского обстрела Киевщины 14 ноября. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Сейчас в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины. Калашник отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни травмированных нет, их состояние — удовлетворительное.

Російський обстріл Київщини 14 листопада
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия российского обстрела фиксируют в пяти районах Киевской области:

  • Бучанский — повреждены девять частных домов;
  • Белоцерковский — оккупанты повредили несколько гражданских производств, складских и гаражных помещений;
  • Вышгородский — повреждены 14 частных домов и автомобили;
  • Фастовский — поврежден частный дом;
  • Обуховский — уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.
Удар Росії по Київщині 14 листопада
Обстрел Киевской области 14 ноября. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Атака РФ на Київську область 14 листопада
Уничтожен автомобиль. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Калашник отметил, что вместе с местными властями и партнерами работают над ликвидацией последствий российского обстрела. По его словам, люди, чьи дома пострадали, получат всю необходимую помощь.

"Спасибо нашим спасателям, полицейским, медикам, коммунальщикам за самоотверженную работу. Враг подло воюет против мирного населения, против детей. Атакует ночью, пытаясь сломать нас, посеять хаос. Но мы выстоим, станем только сильнее. Бок о бок преодолеем все трудности. Потому что вместе мы непобедимы", — добавил глава Киевской ОВА.

Пост Калашника. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 14 ноября.

Также мы показывали карту движения российских целей этой ночью. Почти все ракеты и дроны летели в направлении Киева и области.

война Украина Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
