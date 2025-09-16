На Київщині під час гасіння пожежі Росія завдала повторного удару

Рятувальники ДСНС гасять вогонь. Фото: ДСНС України

На Київщині в ніч проти 16 вересня ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля торговельного центру. Вогонь охопив територію після першої атаки, однак, коли вже там працювали рятувальники і гасили загоряння, російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Росія практикує повторні удари по рятувальникам

Внаслідок повторної атаки пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі.

Пошкоджене авто. Фото: ДСНС Київщини

Машина рятувальників. Фото: ДСНС Київщини

Згорілі машини. Фото: ДСНС Київщини

Попри це рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати займання. До робіт були залучені 13 фахівців ДСНС і три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що це не поодинокі випадки, коли Росія завдає повторного удару по об'єктах, коли там працюють екстрені служби. Аналогічний випадок трапився вчора, 15 вересня, у Чернігівській області.

Також Росія повторно атакувала рятувальників у Краматорську, коли вони прибули ліквідовувати наслідки обстрілу.