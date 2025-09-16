Відео
Головна Київ Росія навела дрон на рятувальників на Київщині — що відомо

Росія навела дрон на рятувальників на Київщині — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 07:34
На Київщині під час гасіння пожежі Росія завдала повторного удару
Рятувальники ДСНС гасять вогонь. Фото: ДСНС України

На Київщині в ніч проти 16 вересня ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля торговельного центру. Вогонь охопив територію після першої атаки, однак, коли вже там працювали рятувальники і гасили загоряння, російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Росія практикує повторні удари по рятувальникам 

Внаслідок повторної атаки пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі.

null
Пошкоджене авто. Фото: ДСНС Київщини
null
Машина рятувальників. Фото: ДСНС Київщини
null
Згорілі машини. Фото: ДСНС Київщини

Попри це рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати займання. До робіт були залучені 13 фахівців ДСНС і три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що це не поодинокі випадки, коли Росія завдає повторного удару по об'єктах, коли там працюють екстрені служби. Аналогічний випадок трапився вчора, 15 вересня, у Чернігівській області.

Також Росія повторно атакувала рятувальників у Краматорську, коли вони прибули ліквідовувати наслідки обстрілу.

пожежа ДСНС Київська область рятувальники дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
