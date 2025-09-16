На Київщині під час гасіння пожежі Росія завдала повторного удару

Росія навела дрон на рятувальників на Київщині — що відомо
На Київщині в ніч проти 16 вересня ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля торговельного центру. Вогонь охопив територію після першої атаки, однак, коли вже там працювали рятувальники і гасили загоряння, російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Росія практикує повторні удари по рятувальникам
Внаслідок повторної атаки пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі.
Попри це рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати займання. До робіт були залучені 13 фахівців ДСНС і три одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, що це не поодинокі випадки, коли Росія завдає повторного удару по об'єктах, коли там працюють екстрені служби. Аналогічний випадок трапився вчора, 15 вересня, у Чернігівській області.
Також Росія повторно атакувала рятувальників у Краматорську, коли вони прибули ліквідовувати наслідки обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!