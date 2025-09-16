На Киевщине во время тушения пожара Россия нанесла повторный удар

Спасатели ГСЧС тушат огонь. Фото: ГСЧС Украины

На Киевщине в ночь на 16 сентября вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке возле торгового центра. Огонь охватил территорию после первой атаки, однако, когда уже там работали спасатели и тушили возгорание, российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Россия практикует повторные удары по спасателям

В результате повторной атаки повреждения получили два пожарно-спасательных автомобиля.

Поврежденное авто. Фото: ГСЧС Киевской области

Машина спасателей. Фото: ГСЧС Киевской области

Сгоревшие машины. Фото: ГСЧС Киевской области

Несмотря на это спасателям удалось локализовать и ликвидировать возгорание. К работам были привлечены 13 специалистов ГСЧС и три единицы спецтехники.

Напомним, что это не единичные случаи, когда Россия наносит повторный удар по объектам, когда там работают экстренные службы. Аналогичный случай произошел вчера, 15 сентября, в Черниговской области.

Также Россия повторно атаковала спасателей в Краматорске, когда они прибыли ликвидировать последствия обстрела.