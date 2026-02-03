Відео
Головна Київ Росія пошкодила музей біля "Батьківщини-матері" у Києві — фото

Росія пошкодила музей біля "Батьківщини-матері" у Києві — фото

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:58
У Києві зафіксували пошкодження музею Другої світової війни
Пошкодження. Фото: Тетяна Бережна

У Києві внаслідок масованої російської атаки зазнав пошкоджень зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташований у підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Наразі на території музею працюють фахівці закладу, технічні служби та правоохоронці.

Про інцидент повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Читайте також:

Росія пошкодила музей, присвячений Другій світовій війні

"Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", — зауважила Тетяна Бережна.

Музей Київ
Вибите скло. Фото: Тетяна Бережна

Також Тетяна Бережна зауважила, що Росія уже зруйнувала або пошкодила понад 1680 об'єктів культурної спадщини, а також тисячі об'єктів культури. Відтак посадовиця закликала світову спільноту відреагувати на російські злочини та запровадити санкції.

Музей Батьківщина мати
Пошкодження вікон. Фото: Тетяна Бережна

"Це свідоме знищення культури й пам'яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", — повідомила Тетяна Бережна.

У міністерстві зазначають, що музей продовжує роботу, а зруйновані елементи культурної спадщини будуть відновлені.

Нагадаємо, в Україні виникли масові перебої з подачею опалення та електроенергії через масовану російську атаку дронами та ракетами 3 лютого.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці про характер атаки та що саме застосувала Росія проти України.

Окремо про російську атаку висловився Володимир Зеленський

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
