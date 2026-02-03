Видео
Главная Киев Россия повредила музей возле "Родины-матери" в Киеве — фото

Россия повредила музей возле "Родины-матери" в Киеве — фото

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:58
В Киеве зафиксировали повреждения музея Второй мировой войны
Повреждения. Фото: Татьяна Бережная

В Киеве в результате массированной российской атаки получил повреждения зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента "Родина-мать". Сейчас на территории музея работают специалисты заведения, технические службы и правоохранители.

Об инциденте сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Читайте также:

Россия повредила музей, посвященный Второй мировой войне

"Это памятник науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", — отметила Татьяна Бережная.

Музей Київ
Выбитое стекло. Фото: Татьяна Бережная

Также Татьяна Бережная отметила, что Россия уже разрушила или повредила более 1680 объектов культурного наследия, а также тысячи объектов культуры. Поэтому чиновница призвала мировое сообщество отреагировать на российские преступления и ввести санкции.

Музей Батьківщина мати
Повреждение окон. Фото: Татьяна Бережная

"Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны", — сообщила Татьяна Бережная.

В министерстве отмечают, что музей продолжает работу, а разрушенные элементы культурного наследия будут восстановлены.

Напомним, в Украине возникли массовые перебои с подачей отопления и электроэнергии из-за массированной российской атаки дронами и ракетами 3 февраля.

В Воздушных силах ВСУ сообщили подробности о характере атаки и что именно применила Россия против Украины.

Отдельно о российской атаке высказался Владимир Зеленский.

Киев обстрелы музеи Родина-Мать памятник культуры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
