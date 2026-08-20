Росія пошкодила офіс телеканалу Ми-Україна

Пошкоджений офіс телеканалу Ми-України. Фото: Дмитро Самолюк/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня пошкоджені приміщення телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. В офісі вибило вікна, пошкоджено ньюзрум, студію, технічну інфраструктуру та робочі місця редакції. Працівники, які перебували у приміщенні під час атаки, не постраждали.

Про це телеканал повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по офісу телеканалу

Вибухова хвиля пошкодила входи до приміщення телеканалів, вибила вікна та завдала шкоди елементам будівлі. Частково зруйнована стеля в коридорах офісу.

Також пошкоджені ньюзрум, студія, знімальна та технічна інфраструктура, а робочі місця редакції потрощені. Команда медіагрупи наразі оцінює масштаби завданих збитків.

Керівник медіагрупи Ми — Україна Ігор Петренко наголосив, що головне — відсутність постраждалих серед співробітників.

"Найголовніше, що всі наші люди живі. Все інше відновимо: будівлю відремонтуємо, техніку замінимо, студію відбудуємо", — зазначив Петренко.

За його словами, російська атака не змусить редакцію припинити роботу.

"Ударом по редакції нас не залякати і мовчати не змусити. Ми працювали, працюємо і будемо працювати", — заявив керівник медіагрупи.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок масованої атаки РФ на Київ найбільше пошкоджень зафіксували у Солом’янському районі. Там зруйновані верхні поверхи житлового будинку, пошкоджені школа та дитяча лікарня, виникли пожежі.

Як повідомляли Новини.LIVE, журналісти побували на місцях влучань після нічної атаки РФ. У Києві пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня та нежитлові приміщення.