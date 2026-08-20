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Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів

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Дата публікації: 20 серпня 2026 11:50
Масована атака РФ на Київ: як виглядає столиця після удару
Наслідки атака РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок удару загинули 12 людей, ще 33 мешканці столиці постраждали. Пошкодження зафіксували у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах. Вибухами пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня, складські та нежитлові приміщення.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань.

Наслідки атаки РФ на Київ

Найбільше руйнувань зафіксували у Солом’янському районі. Там у дев’ятиповерховому житловому будинку зруйновані верхні поверхи та виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 1
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Поруч із будинком вибило вікна у чотирьох житлових будівлях. За іншою адресою через падіння уламків загорілася чотириповерхова будівля на рівні верхніх поверхів.

Також у районі пошкоджені школа та приміщення дитячої лікарні. У медичному закладі вибило вікна, а на його території загорілися автомобілі. Пожежу ліквідували. Пошкоджень зазнали й гаражі.

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Спалена автівка. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі зафіксували руйнування приміщень на території нежитлової забудови. Крім того, там загорілися складські приміщення.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 3
Вибите скло внаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 4
Правоохоронці на місці атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові та складські будівлі.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 5
Вибиті вікна у дитячому садку. Фото: Новини.LIVE
Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 6
Пошкоджений навчальний заклад. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок 20 серпня внаслідок російської атаки загинули 13 людей, ще 33 мешканці Києва постраждали.

За словами міського голови Віталія Кличка, у столиці вибито понад тисячу вікон, а також пошкоджено покрівлі щонайменше десяти будинків. Огляд пошкоджених об’єктів триває.

На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та інші оперативні підрозділи. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки та обстежувати пошкоджені будівлі.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни масовано атакували столицю. Внаслідок ворожого удару у Києві пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, школа й дитяча лікарня, є загиблі та постраждалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Київщині. Внаслідок атаки у Броварському районі загинула людина, ще семеро цивільних постраждали, пошкоджені будинки, АЗС та складські приміщення.

Київ Київська область руйнування пошкодження будинків атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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