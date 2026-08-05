Росія вдарила касетними боєприпасами по Новій пошті в Києві

Пожежник гасить полум'я в Києві після атаки РФ 5 серпня. Фото: ДСНС Києва

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Нічний удар російських військ по Києву та області 5 серпня був із використанням касетних боєприпасів. Зокрема, вони повністю знищили сортувальний термінал компанії "Нова пошта" в столиці, забравши життя трьох людей.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Новини.LIVE.

Росія знищила сортувальний термінал "Нової пошти" в Києві

Жертвами обстрілу стали троє чоловіків: двоє водіїв компанії-партнера та один робітник підрядної організації. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще вісім осіб.

Представники компанії заявили, що постійно контактують із родинами постраждалих та забезпечують усю необхідну підтримку.

Повідомлення компанії про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Через пряме влучання та детонацію касетних боєприпасів київський сортувальний центр зазнав повного руйнування. Наразі профільні фахівці підраховують збитки та оцінюють масштаби руйнувань на майданчику.

Усім клієнтам, чиї посилки постраждали або згоріли під час удару, пообіцяли повністю відшкодувати оголошену цінність відправлень.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, унаслідок масштабної нічної комбінованої атаки ворога із застосуванням великої кількості балістичних і протикорабельних ракет, а також понад сотні БпЛА, станом на ранок сили ППО збили та подавили 98 дронів. Втім, українським захисникам не вдалося збити жодної ракети.

За останніми даними внаслідок влучань загинуло щонайменше 17 цивільних, а 44 особи зазнали поранень. Зокрема, під час масованого обстрілу було зруйновано логістичні й виробничі потужності компанії "Епіцентр" у Києві та Калинівці, через що підприємство оголосило про зупинку виробництва керамічної плитки та низку серйозних змін у своїй роботі.