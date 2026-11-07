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Головна Київ Росія втретє за ніч вдарила по Києву: у місті пролунали вибухи

Росія втретє за ніч вдарила по Києву: у місті пролунали вибухи

Ua ru
7 листопада 2026 03:11
Вибухи у Києві 7 листопада - Росія повторно вдарила балістикою
Термінова новина

Вибухи у Києві пролунали пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 листопада. Росіяни знову атакували столицю балістикою і це вже третій обстріл за ніч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 7 листопада

"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 02:59.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики для північних, центральних та східних областей, після чого військові зафіксували пуски ракет на Київ.

Вже о 03:05 у місті пролунали потужні вибухи. Зауважимо, що попередні два обстріли балістикою були приблизно о 01:12 та 22:55.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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