Вибухи у Києві 7 листопада - Росія повторно вдарила балістикою

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Вибухи у Києві пролунали пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 листопада. Росіяни знову атакували столицю балістикою і це вже третій обстріл за ніч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 7 листопада

"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 02:59.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики для північних, центральних та східних областей, після чого військові зафіксували пуски ракет на Київ.

Вже о 03:05 у місті пролунали потужні вибухи. Зауважимо, що попередні два обстріли балістикою були приблизно о 01:12 та 22:55.

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