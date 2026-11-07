Вибухи у Києві 7 листопада - Росія повторно вдарила балістикою

Росія втретє за ніч вдарила по Києву: у місті пролунали вибухи
Вибухи у Києві пролунали пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 листопада. Росіяни знову атакували столицю балістикою і це вже третій обстріл за ніч.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві 7 листопада
"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 02:59.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики для північних, центральних та східних областей, після чого військові зафіксували пуски ракет на Київ.
Вже о 03:05 у місті пролунали потужні вибухи. Зауважимо, що попередні два обстріли балістикою були приблизно о 01:12 та 22:55.
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