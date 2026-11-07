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Главная Киев Россия в третий раз за ночь нанесла удар по Киеву: в городе раздались взрывы

Россия в третий раз за ночь нанесла удар по Киеву: в городе раздались взрывы

Ua ru
7 ноября 2026 03:11
Взрывы в Киеве 7 ноября — Россия вновь нанесла удар баллистическими ракетами
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В Киеве раздались взрывы прямо сейчас, в ночь на 7 ноября. Россияне вновь атаковали столицу баллистическими ракетами, и это уже третий обстрел за ночь.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 7 ноября

«Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 02:59.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет в северных, центральных и восточных областях, после чего военные зафиксировали пуски ракет по Киеву.

Уже в 03:05 в городе раздались мощные взрывы. Отметим, что предыдущие два обстрела баллистическими ракетами произошли примерно в 01:12 и 22:55.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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