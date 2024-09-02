Атака на Київ 2 вересня 2024 року - деталі від КМВА

Росія обстріляла Київ. Ілюстративне фото: twitter.com/MattiMaasikas

Сьогодні вранці, 2 вересня, Росія запустила по Києву крилаті та балістичні ракети. Сили ППО знищили над столицею України десятки ворожих цілей.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у своєму Telegram.

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Деталі атаки

У КМВА уточнили, що Росія здійснила комбінований удар.

Зокрема, крилаті ракети (потенційно Х-101), найпевніше, були випущені близько третьої години ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. Ці ракети заходили на Київ після складних маневрів, з південного напрямку.

Водночас з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ворожий безпілотник.

"Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, что точна кількість ракет та їх тип будуть оприлюднені у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Наслідки атаки РФ

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок ракетного удару РФ в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

"Підрозділи оперативних працюють на місцях! Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", — додали у КМВА.