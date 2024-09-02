Атака на Киев 2 сентября 2024 — детали от КМВА

Россия обстреляла Киев. Иллюстративное фото: twitter.com/MattiMaasikas

Сегодня утром, 2 сентября, Россия запустила по Киеву крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили над столицей Украины десятки вражеских целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в своем Telegram.

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Детали атаки

В КМВА уточнили, что Россия нанесла комбинированный удар.

В частности, крылатые ракеты (потенциально Х-101), скорее всего, были выпущены около трех часов ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. Они ракеты заходили в Киев после сложных маневров, с южного направления.

В то же время, с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один вражеский беспилотник.

"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", — говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что точное количество ракет и их тип будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.

Последствия атаки РФ

По данным Киевской городской военной администрации, в результате ракетного удара РФ в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

"Подразделения оперативных работают на местах! Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются", — добавили в КМВА.