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Главная Киев Россия атаковала Киев баллистикой: слышны взрывы в городе

Россия атаковала Киев баллистикой: слышны взрывы в городе

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 00:37
Россия атаковала Киев баллистикой и Цирконами
Обстрел Киева

В ночь со вторника на среду, 5 августа, российские войска снова обстреляли Киев ракетами. С разных сторон на столицу Украины летела баллистика и "Цирконы". В нескольких районах города прозвучали взрывы. 

Вскоре после полуночи россияне выпустили по Киеву больше десятка ракет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы Украины. 

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Согласно сообщению официальных источников, ракетная атака на Киев производится из нескольких областей сразу. За считанные минуты после объявления тревоги в столице прозвучало несколько взрывов. Цели летят на город с нескольких сторон. 

Карта тревог в Украине
Карта воздушной тревоги. Фото: alerts.in.ua

Горожан просят не покидать укрытия, атака продолжается, фиксируются новые цели в воздушном пространстве. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил массированную атаку по Киеву. Одновременно по городу было выпущено 3 вида баллистических ракет и "Цирконы". 

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Мониторинговые каналы сообщили, что вслед за баллистикой на столицу летят и реактивные беспилотники. Это означает, что тревога может продлить еще на час. О разрушениях будет известно позже. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что накануне атаки на Киев российские войска обстреляли ряд других украинских городов. Была повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие. 

Киев обстрелы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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