Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків

Росія знову атакувала Київ — в КМВА повідомили про падіння уламків
Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, знову атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок збиття повітряних цілей уламки впали на лісопаркову зону в одному з районів.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 27 серпня
"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього на місці падіння виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 квадратних метрів. Водночас інформація про постраждалих відсутня.
Крім того, падіння уламків зафіксували в лісопарковій зоні Деснянського району — там теж виникла пожежа. Оперативні служби слідують на місце.
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