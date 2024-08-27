Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Росія знову атакувала Київ — в КМВА повідомили про падіння уламків arrow

Росія знову атакувала Київ — в КМВА повідомили про падіння уламків

27 серпня 2024 07:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, знову атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок збиття повітряних цілей уламки впали на лісопаркову зону в одному з районів.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

Читайте також:

Атака на Київ 27 серпня

"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього на місці падіння виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 квадратних метрів. Водночас інформація про постраждалих відсутня. 

null
Скриншот допису КМВА

Крім того, падіння уламків зафіксували в лісопарковій зоні Деснянського району  там теж виникла пожежа. Оперативні служби слідують на місце. 

null
Скриншот допису КМВА

Також важливі новини дня по темі:

Київ обстріли ППО ракети атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:44 Росіяни атакували "Шахедами" Запорізьку область — є жертви та руйнування

07:42 Росія знову атакувала Київ — в КМВА повідомили про падіння уламків

07:30 Пару рухів мишкою та наявність штрафу від ТЦК як на долоні — як користуватись системою АСВП

07:23 Черги на кордоні України — на яких КПП водії очікуватимуть довше

07:21 На Одещині двоє чоловіків до смерті забили односельця — як їх покарав суд

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:01 Система безпеки "ПриватБанку" допустила списання 250 тис. грн клієнта — деталі

Термінова новина

06:50 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо про загрозу

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Новина з відео

06:37 Повторне взяття на військовий облік виключених — адвокат розповів про законність

07:44 Росіяни атакували "Шахедами" Запорізьку область — є жертви та руйнування

07:42 Росія знову атакувала Київ — в КМВА повідомили про падіння уламків

07:30 Пару рухів мишкою та наявність штрафу від ТЦК як на долоні — як користуватись системою АСВП

07:23 Черги на кордоні України — на яких КПП водії очікуватимуть довше

07:21 На Одещині двоє чоловіків до смерті забили односельця — як їх покарав суд

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:01 Система безпеки "ПриватБанку" допустила списання 250 тис. грн клієнта — деталі

Термінова новина

06:50 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо про загрозу

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Новина з відео

06:37 Повторне взяття на військовий облік виключених — адвокат розповів про законність

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році