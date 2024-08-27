Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, знову атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок збиття повітряних цілей уламки впали на лісопаркову зону в одному з районів.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього на місці падіння виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 квадратних метрів. Водночас інформація про постраждалих відсутня.

Скриншот допису КМВА

Крім того, падіння уламків зафіксували в лісопарковій зоні Деснянського району — там теж виникла пожежа. Оперативні служби слідують на місце.