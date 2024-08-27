В результате ночной атаки на Киев зафиксировано падение обломков

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на вторник, 27 августа, снова атаковали Киев ракетами и дронами. В результате сбития воздушных целей обломки упали на лесопарковую зону в одном из районов.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 27 августа

"Киев отражает комбинированную ракетно-дроновую атаку врага. Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города", — говорится в сообщении.

В результате на месте падения возник пожар лесной подстилки на площади до 50 квадратных метров. В то же время, информация о пострадавших отсутствует.

Скриншот поста КГВА

Кроме того, падение обломков зафиксировали в лесопарковой зоне Деснянского района — там тоже возник пожар. Оперативные службы следуют на место.