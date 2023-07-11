Росіяни атакують столицю "шахедами": у місті чути вибухи
Вночі, 11 липня, у Києві чути вибухи. У місті та області триває повітряна тривога. Існує загроза атаки безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Київській області вночі 11 липня
У Київській області та Києві лунає повітряна тривога.
"Для Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
04:49:
У соціальних мережах повідомляють про збиття безпілотника. Моніторингові канали повідомляють, що повітряний простір - чистий. Триває дорозвідка. Якщо ворожих дронів не виявлять, то розпочнуться відбої повітряної тривоги. Наразі перебувайте в укриттях, очікуйте на відбій повітряної тривоги.