Росіяни атакують столицю "шахедами": у місті чути вибухи

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Вночі, 11 липня, у Києві чути вибухи. У місті та області триває повітряна тривога. Існує загроза атаки безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У Київській області та Києві лунає повітряна тривога.

"Для Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

04:49:

У соціальних мережах повідомляють про збиття безпілотника. Моніторингові канали повідомляють, що повітряний простір - чистий. Триває дорозвідка. Якщо ворожих дронів не виявлять, то розпочнуться відбої повітряної тривоги. Наразі перебувайте в укриттях, очікуйте на відбій повітряної тривоги.