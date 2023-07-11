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Росіяни атакують столицю "шахедами": у місті чути вибухи

11 липня 2023 04:45
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Лариса Голуб
Редактор
Росіяни атакують столицю "шахедами": у місті чути вибухи
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 11 липня, у Києві чути вибухи. У місті та області триває повітряна тривога. Існує загроза атаки безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У Київській області  та Києві лунає повітряна тривога.

"Для Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

04:49:

У соціальних мережах повідомляють про збиття безпілотника. Моніторингові канали повідомляють, що повітряний простір - чистий. Триває дорозвідка. Якщо ворожих дронів не виявлять, то розпочнуться відбої повітряної тривоги. Наразі перебувайте в укриттях, очікуйте на відбій повітряної тривоги.

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