Взрывы в Киеве ночью 11 июля

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 11 июля, в Киеве слышны взрывы. В городе и области продолжается воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Киевской области и Киеве раздается воздушная тревога.

"Для Киева воздушная тревога связана с угрозой вражеских ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в Украине ночью 11 июля

Карта воздушных тревог выглядит так:

04:49:

В социальных сетях сообщают о сбитии беспилотника. Мониторинговые каналы сообщают, что воздушное пространство чистое. Продолжается доразведка. Если вражеских дронов не обнаружат, начнутся отбои воздушной тревоги. Пока находитесь в укрытиях, ожидайте отбоя воздушной тревоги.

05:26:

Сообщается об отбое воздушной тревоги в столице.

05:28:

В КМВА рассказали о ночной воздушной тревоге в регионе.

Сообщается, что противник применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края России. Все обнаруженные цели были уничтожены.

Напомним, ночью 11 июля в Украине идет воздушная тревога. После ее объявления в Одесской области раздались взрывы. Впоследствии "Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Одесском районе.

Также мы писали, что в северных регионах и на юге объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения баллистики.