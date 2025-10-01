Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росіяни атакували енергетику Київщини — сотні будинків без світла

Росіяни атакували енергетику Київщини — сотні будинків без світла

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 19:58
Росіяни атакували енергетику Київщини — сотні будинків без світла
Енергетик виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 1 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру за допомогою безпілотних літальних апаратів. У Київській та Чернігівській областях сталися проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram у середу, 1 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Росіяни атакували енергетику Київщини — сотні будинків без світла - фото 1
Пост Міненерго. Фото: скриншот

Відключення світла на Київщині

Внаслідок ударів частина мешканців залишилася без світла.

На місцях пошкоджень уже працюють ремонтні бригади, а енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання і повернути людям комфортне життя.

Нагадаємо, що 30 вересня окупанти атакували Чернігівщину. Внаслідок ворожої атаки  місцеві жителі лишилися без світла.

Також 1 жовтня росіяни атакували Чернігівську область знову. Частина мешканців Чернігівської області залишилася без електропостачання

Київ Київська область обстріли енергетика відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації