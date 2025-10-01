Росіяни атакували енергетику Київщини — сотні будинків без світла

Енергетик виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 1 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру за допомогою безпілотних літальних апаратів. У Київській та Чернігівській областях сталися проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram у середу, 1 жовтня.

Відключення світла на Київщині

Внаслідок ударів частина мешканців залишилася без світла.

На місцях пошкоджень уже працюють ремонтні бригади, а енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання і повернути людям комфортне життя.

Нагадаємо, що 30 вересня окупанти атакували Чернігівщину. Внаслідок ворожої атаки місцеві жителі лишилися без світла.

Також 1 жовтня росіяни атакували Чернігівську область знову. Частина мешканців Чернігівської області залишилася без електропостачання.