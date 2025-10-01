Видео
Главная Киев Россияне атаковали энергетику Киевщины — сотни домов без света

Россияне атаковали энергетику Киевщины — сотни домов без света

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 19:58
Россияне атаковали энергетику Киевщины - сотни домов без света
Энергетик выполняет ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 1 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Киевской и Черниговской областях произошли проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram в среду, 1 октября.

Читайте также:
Россияне атаковали энергетику Киевщины — сотни домов без света - фото 1
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Киевской области

В результате ударов часть жителей осталась без света.

На местах повреждений уже работают ремонтные бригады, а энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть людям комфортную жизнь.

Напомним, что 30 сентября оккупанты атаковали Черниговскую область. В результате вражеской атаки местные жители остались без света.

Также 1 октября россияне атаковали Черниговскую область снова. Часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения.

Киев Киевская область обстрелы энергетика отключения света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
