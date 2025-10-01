Россияне атаковали энергетику Киевщины — сотни домов без света
В среду, 1 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Киевской и Черниговской областях произошли проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram в среду, 1 октября.
Отключение света в Киевской области
В результате ударов часть жителей осталась без света.
На местах повреждений уже работают ремонтные бригады, а энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть людям комфортную жизнь.
Напомним, что 30 сентября оккупанты атаковали Черниговскую область. В результате вражеской атаки местные жители остались без света.
Также 1 октября россияне атаковали Черниговскую область снова. Часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения.
