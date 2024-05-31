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Росіяни атакували Києв крилатими ракетами, від падіння уламків спалахнула пожежа, — КМВА

31 травня 2024 05:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Росіяни атакували Києв крилатими ракетами, від падіння уламків спалахнула пожежа, — КМВА
Росіяни завдали ракетного удару по Києву
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уранці в п'ятницю, 31 травня, під час повітряної тривоги, яка тривала в Києві та Київській області з 05:04 до 05:46, ворог завдав по стилиці ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Усі ворожі цілі вдалося знищити Силам протиповітряної оборони. Про тип та кількість застосованого ворогом озброєння повідомлять Повітряні Сили.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

За даними оперативного зведення, станом на 05:35 жертв немає. Інформацію уточнюють.

"Вкотре наполегливо прошу киян: відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога — це реальна небезпека для життя.  Бережіть себе, користуйтеся укриттями!" — йдеться в повідомленні начальника Київської міської віськової адміністрації Сергія Попка. 

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