Росіяни атакували Києв крилатими ракетами, від падіння уламків спалахнула пожежа, — КМВА

Росіяни завдали ракетного удару по Києву

Уранці в п'ятницю, 31 травня, під час повітряної тривоги, яка тривала в Києві та Київській області з 05:04 до 05:46, ворог завдав по стилиці ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Усі ворожі цілі вдалося знищити Силам протиповітряної оборони. Про тип та кількість застосованого ворогом озброєння повідомлять Повітряні Сили.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

За даними оперативного зведення, станом на 05:35 жертв немає. Інформацію уточнюють.

"Вкотре наполегливо прошу киян: відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога — це реальна небезпека для життя. Бережіть себе, користуйтеся укриттями!" — йдеться в повідомленні начальника Київської міської віськової адміністрації Сергія Попка.

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